Regering keurt nationaal plan voor NAVO goed

De regering heeft vrijdag het nationaal plan goedgekeurd dat België bij de NAVO moet inleveren over zijn inspanningen op het vlak van defensie. Volgens eensluidende bronnen is daarin sprake van een - voorwaardelijke - stijging van de uitgaven voor defensie van 0,95 procent van het bbp in 2019 naar 1,19 procent in 2023.

Alle lidstaten van de verdragsorganisatie gingen in mei 2017 in Brussel het engagement aan om elk jaar een nationaal plan over te maken, een “Strategic Level Report” of SLR in NAVO-jargon. In dat plan ...