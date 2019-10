Washington wil IS toegang tot olie-inkomsten ontzeggen

De Verenigde Staten zullen een beperkte militaire aanwezigheid behouden in Syrië, om de jihadistische groep Islamitische Staat (IS) de toegang tot olie-inkomsten te ontzeggen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper vrijdag bevestigd op de NAVO, na de vergadering van de defensieministers van de lidstaten op het hoofdkwartier in Brussel. Rusland is bezorgd over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen.