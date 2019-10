Beste werknemers worden vers van schoolbank geplukt

Hasselt - Praktijkgerichte beroepen in de bouwsector, retail of zorg hebben het iets gemakkelijker om de beste studenten later in te lijven als werknemer. Ze zien immers tijdens stages of de leertijd welk vlees ze in de kuip hebben. Wie echter academisch opgeleide beginners zoekt, weet niet goed waar de toptalenten te rapen zijn. Studentenbedrijf Junior Consulting (UHasselt) wil hen de weg wijzen.

Junior Consulting is een bedrijfje van studenten aan de UHasselt. Zij voeren voor ‘echte’ bedrijven opdrachten uit en kunnen zo nog tijdens hun studies, praktijkervaring opdoen. Een eigen initiatief dat ze nu nemen, houdt in dat ze werkgevers begeleiden die op de campus, de war for talent komen uitvechten. Dat is nodig, want recruiters halen nu alle middelen boven om in een vroeg stadium intensief te speuren naar ‘the best of the best’ onder hun toekomstige werknemers.

Kloof verkleinen

Wouter Bos, voorzitter van Junior Consulting, legt uit: "Het probleem is vaak dat wij als pas-afgestudeerden niet over de nodige ervaring beschikken die gevraagd wordt in jobs die we graag zouden willen doen. Daarom hebben we met Junior Consulting nagedacht over een manier om onze ervaringsachterstand deels te kunnen compenseren. Daarvoor gaan we in zee met opleidingsbedrijf Upstream uit Hasselt. Zij scholen ons al een tijdje bij om zakelijk en ondernemend te denken. Nu gaan ze via case-learning en echte ervaringsoverdracht van hun docenten, de kloof met de dagelijkse praktijk verkleinen. Dat maakt ons als studenten nog interessanter voor bedrijven die hier op de campus naar talent komen speuren.”

Lees verder...

>

>

>