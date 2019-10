Ondanks vraag van Defensie: geen onmiddellijke afbouw militairen op straat

De Nationale Veiligheidsraad heeft de vraag van het leger verworpen om het maximale aantal militairen op straat te verlagen. Dat is vrijdag uit regeringsbronnen vernomen. In het kader van de operatie Vigilant Guardian (OVG) zijn militairen ingezet in de grote steden van het land, als versterking van de federale politie. Het maximale aantal is momenteel bepaald op 550, maar ligt in realiteit lager.