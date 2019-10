Spoedartsen Jessa gaan ’s nachts powernappen om fit te blijven

Hasselt -

De spoedartsen van Jessa Ziekenhuis kunnen voortaan ’s nachts powernappen om fit en gezond te blijven. Ze kruipen maximaal 20 minuten in een cocon. NASA en de luchtvaartindustrie werken al langer met deze technologie. Het Hasseltse ziekenhuis haalt hiermee een primeur voor Vlaanderen in huis. “Dit doen we voor de patiëntveiligheid.”