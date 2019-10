Onderzoek naar Mueller-rapport wordt strafrechtelijk onderzoek

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de manier waarop het onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 is gelanceerd. Dat onderzoek, onder toezicht van justitieminister Bill Barr, was voorlopig administratief maar wordt nu opgeschaald tot een strafrechtelijk onderzoek. Dat schrijft de New York Times op basis van twee bronnen dichtbij het dossier.