CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten vindt het gedrag van de linkse fracties en Vlaams Belang van donderdagavond in de Kamer “onverantwoord”.

LEES OOK. Ambtenaren dreigen zonder loon te vallen

Consternatie alom in de Kamer donderdagavond. Want wat een routinestemming moest worden over de voortzetting van de noodbegroting - de ‘voorlopige twaalfden ...