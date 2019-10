BrusselPrinses Elisabeth wordt vandaag 18. Al in de wieg lag haar toekomst vast: ze zal ooit koningin der Belgen worden. De allereerste vrouw op de troon, na zeven koningen. De echte voorbereiding begint pas over vijf, zes jaar. Maar al een leven lang is Expeditie Troon aan de gang, van de fotosessie bij haar eerste kreetjes, over de schoolkeuzes tot de snuffelstage in Kenia.