PurfleetKoortsachtig zijn speurders op zoek naar de trucker die een frigocontainer afleverde in Zeebrugge, en zo het doodsvonnis van 39 Chinezen tekende. “We hopen hem snel te vatten”, zeggen politiebronnen. “Zijn vrachtwagen is wel tien keer gefilmd op het haventerrein.” Volgens wat we gisteren nog vernamen, zouden speurders alvast de nummerplaat van de truck ontcijferd hebben.