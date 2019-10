Ambtenaren dreigen zonder loon te vallen

In het federale parlement is donderdag een amendement van PVDA goedgekeurd door onder meer PS, sp.a, Ecolo en Groen dat meer geld voorziet voor verpleegkundig personeel. Aangezien dit een budgetwijziging is en de regering in lopende zaken de financiering elke maand opnieuw moet laten goedkeuren, zet dit een heel mechanisme in gang. “Het overheidsbudget voor november mag hierdoor pas vijf dagen later gestemd worden”, legt sp.a-fractieleider Meryame Kitir uit.