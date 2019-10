Reynders: “Grote meningsverschillen binnen NAVO, maar we praten”

Tussen de verschillende leden van de NAVO bestaan er grote meningsverschillen over de Turkse operatie in het noordoosten van Syrië, maar de bondgenoten voeren wel gesprekken daarover met elkaar. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders gezegd, na de vergadering van de defensieministers van de NAVO-landen donderdag op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel. Ook de secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft beklemtoond dat de leden “vrank en vrij” hebben gesproken.