Johnson wil Brexit uitstellen als hij verkiezingen mag houden op 12 december

Als de Europese Unie ingaat op het verzoek om het Britse vertrek uit te stellen tot 31 januari, dan zal de Britse premier Boris Johnson het parlement volgende week laten stemmen over vervroegde verkiezingen op 12 december. Dat heeft de conservatieve eerste minister donderdag meegedeeld in een brief aan de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn.