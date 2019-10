“Speuren naar illegalen verstopt in koelcontainers is erg moeilijk”

Het speuren naar illegalen die zijn verstopt in koelcontainers of -wagens is erg moeilijk omdat deze bijzonder goed geïsoleerd en afgesloten zijn. Dat zegt de Nederlandse Koninklijke Marechaussee, die daarmee de berichten van de Brugse burgemeester Dirk De fauw bevestigd. Desondanks lukte het de Koninklijke Marechaussee naar eigen zeggen enkele keren om met de inzet van honden mensen in dergelijke omstandigheden op te sporen en te bevrijden.