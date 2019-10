De inwoners van Herstappe verdienen in Limburg gemiddeld het minst (17.076 euro netto belastbaar per jaar), die van Tessenderlo het meest (20.387 euro). Dat blijkt uit de belastingbrieven van vorig jaar. Limburg is als vanouds de provincie met het laagste inkomen van heel Vlaanderen.

“Die cijfers zeggen eigenlijk helemaal niets over ons besteedbaar inkomen”, vindt Piet Pauwels, decaan Bedrijfseconomische wetenschappen (UHasselt). “Want de levenskost in Gent of Brussel, is ook veel ...