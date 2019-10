De N-VA- en PVDA-fracties in de Kamer zijn misnoegd omdat premier Charles Michel donderdag niet kwam opdagen om op een aan hem gerichte vraag rond politiegeweld in Catalonië te antwoorden. “Ronduit beschamend”, volgens N-VA-Kamerlid Sander Loones.

Bovenaan de agenda van het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer stond donderdag een vraag van N-VA-Kamerlid Sander Loones over het recente politiegeweld in Catalonië. Die vraag was gericht aan de premier ...