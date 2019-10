Aantal geboortes daalt voor achtste jaar op rij

In 2018 zijn er 117.800 baby’s geboren in België. Het aantal geboortes daalt met 1,1 procent tegenover 2017 en neemt daarmee voor het achtste jaar op rij af. Gemiddeld kreeg een Belgische vrouw 1,61 kinderen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Rijksregister, die het Belgische statistiekbureau Statbel donderdag opmaakte.

In 2010 waren er in ons land nog 129.173 geboortes, acht jaar later zijn dat er nog 117.800.

De gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte van hun kind blijft daarentegen stijgen. Op nationaal niveau ...