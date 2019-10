Een 43-jarige Tiense accountant en belastingconsulent met een kantoor in Sint-Truiden zit sinds 11 oktober in de gevangenis voor witwaspraktijken. Speurders van Leuven verdenken hem onder meer van gesjoemel en dat hij contacten onderhield met een Nederlander die gelinkt wordt aan de Siciliaanse maffia. “Alles wat in het strafdossier steekt, is compleet van de pot gerukt,” reageert zijn raadsman Bert Vanmechelen.