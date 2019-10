Vias wil eerst effect van nultolerantie in het verkeer eerst bestuderen

Vias tekent het nodige voorbehoud aan bij het voorstel voor nultolerantie in het verkeer van de partijen sp.a en Groen. Het verkeersinsituut is het “eens met het principe” dat je beter niet drinkt in het verkeer. Maar de organisatie wijst ook op de mogelijke gevolgen van de maatregelen die onderzocht moeten worden. Zo zou nultolerantie er net voor kunnen zorgen dat de pakkans voor zware drinkers kleiner wordt.

Nu er voor het eerst in acht jaar opnieuw een stijging is van het aantal verkeersdoden - 306 in de eerste helft van het jaar - pleiten Groen en sp.a voor een nultolerantie voor alcohol in het verkeer ...