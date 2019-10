BRUSSEL Zij kan het. Zij, dat is prinses Elisabeth. Negen op de tien Belgen hebben minstens evenveel vertrouwen – of zelfs meer – in haar als in koning Filip. Dat blijkt uit een enquête van onze krant naar aanleiding van haar achttiende verjaardag morgen. Elisabeth zal wel een koningshuis erven dat draagvlak aan het verliezen is, zeker bij Vlamingen en jongeren.