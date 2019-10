Stewardess Nidhi herkent man die haar hielp tijdens aanslagen in Zaventem

Twee weken geleden lanceerden Frances Lefebure en Faroek Özgünes live op tv een grote zoektocht in Vlaanderen en daarbuiten voor Make Belgium Great Again. Zij wilden Nidhi Chaphekar helpen, de Indische stewardess die 3 jaar geleden onbedoeld hét gezicht werd van de aanslagen in Zaventem. Nidhi was al een tijd op zoek naar nog één iemand die haar geholpen had na de ontploffing. En die werd nu gevonden.