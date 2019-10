“Een overlijden is altijd te betreuren”, zo reageert Jean Lambrecks, de papa van Eefje, een van de slachtoffers van Dutroux. “Maar Nihoul was waarschijnlijk wel een van de grootste misdadigers die ons land ooit gekend heeft. ”

“Nihoul speelde een performante rol in de bende en was betrokken in heel veel andere duistere zaakjes. Hij heeft altijd de lippen stijf op mekaar gehouden, of hij loog en vertelde prietpraat.”

LEES OOK ...