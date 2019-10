Opruimen drugsvaten in Limburg kost belastingbetaler meer dan 300.000 euro

Het opruimen van het drugsafval dat criminelen massaal in onze provincie dumpen, kost de belastingbetaler meer dan 300.000 euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers van het parket waar TV Limburg de hand op kon leggen. Het gaat dan enkel over de zogenaamde ruimingskosten voor het opruimen en het vernietigen van het drugsafval. In de praktijk liggen de kosten hoger, omdat er in sommige gevallen ook sprake is van bodemverontreiniging.