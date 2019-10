Super politiezone in de maak in Zuid-Limburg

Er is een superpolitiezone in de maak in Zuid-Limburg. Bedoeling is de politiekorpsen van Tongeren, Sint-Truiden en het kanton Borgloon samen te voegen tot één grote politiezone Haspengouw. De gesprekken onder leiding van gouverneur Reynders zitten in een beslissende fase. Tongeren en Sint-Truiden zijn gewonnen voor de fusie, maar nog niet alle burgemeesters van de politiezone Borgloon zitten op dezelfde golflengte. Burgemeester Awouters van Borgloon roept zijn collega's op om snel kleur te bekennen, want - zegt hij - een andere weg is er niet.