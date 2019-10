Het Agentschap Natuur en Bos verzoekt de veehouders om zo snel mogelijk te investeren in een goede omheining. Wolf August gaat in de winterperiode op makkelijke prooien jagen zoals schapen. Veehouders kunnen beroep doen op de hulp van de in totaal 160 vrijwilligers van het Wolf Fencing Team. Na de dood van wolvin Naya en haar welpen stelt August het goed en bakent hij continu zijn terrein af met uitwerpselen.