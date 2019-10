Ambitieuze gevechtspilote werd minnares van koning, maar raakte alles in één klap kwijt

Kritiek is ten strengste verboden, en ondertussen doet de Thaise koning Rama X waar hij zin in heeft. Polygamie herintroduceren aan het hof, bijvoorbeeld. Eind augustus stelde hij zijn minnares zelfs officieel voor aan het volk. Maar toen die ambitieuzer bleek dan verwacht – ze had het gemunt op de titels van de koningin – werd ze deze week prompt bij het grofvuil gezet. “Haar toekomst ziet er somber uit”, zegt Irene Stengs, Thailand-expert en antropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam.