Vlaming kiest voor zomeruur, Waal neigt naar winteruur

Een grote meerderheid van de Belgen (83 procent) is gewonnen voor het idee om de zomer- en de wintertijd af te schaffen. Maar of we dan permanent in zomer- dan wel in winteruur moeten leven, daarover zijn de meningen meer verdeeld. Dat blijkt uit een opiniepeiling bij 2.000 burgers die werd uitgevoerd op initiatief van de federale overheidsdienst Kanselarij van eerste minister Charles Michel.