KMI noemt hitte van 24 en 25 juli uitzonderlijk, met verhoogd risico voor fruitsector

De hitte van 24 en 25 juli was uitzonderlijk en er was voor de fruitsector een verhoogd risico op zonschade of zonnebrand. Dat blijkt volgens minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) uit een advies van het KMI. Er volgt nu een bevraging bij de lokale besturen om de mogelijke schade in te schatten. Dat heeft ze woensdag geantwoord op een vraag van Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts. Crevits wil ook een extra advies aan het KMI vragen voor de eventuele droogteschade.