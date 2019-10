Er komt een nieuw preventieplan voedselverlies voor de periode 2021-2025. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in de commissie landbouw geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) .

De vorige Vlaamse regering had al een actieplan op poten gezet om het voedselverlies in Vlaanderen terug te dringen. De zogenaamde ketenroadmap Voedselverlies moet het voedselverlies in Vlaanderen tegen ...