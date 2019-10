Onderzoek nadat stagiairs wanpraktijken in basisscholen aanklagen: “Kleuters vastbinden op hun stoel: dat moet stoppen”

Leerkrachten die kleuters met ducttape vastbinden aan een stoel of kinderen in de lagere school opsluiten in een piepkleine bezemkast. Hogeschool UCLL kreeg verschillende alarmerende signalen van studenten die tijdens hun stage getuige waren van zulke praktijken. Onderzoek moet het fenomeen voor het eerst in kaart brengen. “Om het meteen een halt toe te roepen”, zegt onderzoekster Elke Emmers.

“Honderd jaar geleden was het schering en inslag. Kinderen kregen slaag met de regel en werden opgesloten in de kast. Daarna hebben we er lang niets over gehoord. Alleen gebeurt het nog steeds: het is ...