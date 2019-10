Staatshervorming? Prioriteiten liggen elders, benadrukt Calvo (Groen)

Kamerfractieleider Kristof Calvo (Groen) wil dat snel duidelijk wordt of de paars-gele piste voor de vorming van een federale regering kans op slagen heeft. Zo niet, dan is er nog een tweede mogelijke weg om een regering te vormen, namelijk paars-groen, verklaarde Calvo woensdag in De Ochtend op Radio 1. Hij waarschuwt meteen dat paars-geel niet hoeft te rekenen op de groenen voor een communautair verhaal.