Ambassadeur legt belastende verklaring af in impeachment-onderzoek tegen Trump

De Amerikaanse president Donald Trump raakt in de Oekraïne-affaire nog meer in nauwe schoentjes, nu ook huidig ambassadeur voor Oekraïne William Taylor dinsdag in het kader van het impeachment-onderzoek een voor de president erg belastende verklaring aflegde in het Congres. Volgens Taylor wilde Trump miljoenen dollars aan militaire hulp voor Oekraïne inhouden, zolang Kiev zich niet engageerde om onder meer een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens familie, zo maakten de New York Times en de Washington Post openbaar.