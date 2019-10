Atletico Madrid wint zuinig in Champions League, Shakhtar Donetsk kan voor eigen volk niet winnen

Atletico Madrid heeft dinsdag op de derde speeldag in groep D van de Champions League met 1-0 gewonnen van Bayer Leverkusen. In groep C speelden Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb 2-2 gelijk.

Heel lang leek Atletico op een scoreloos gelijkspel af te stevenen, maar twaalf minuten voor tijd wist de ingevallen Alvaro Morata (78.) alsnog de forcing te voeren. Atletico is voorlopig leider met zeven punten, eerste belager Juventus heeft vier punten en speelt dinsdagavond nog tegen Lokomotiv Moskou, dat drie punten telt. Leverkusen is puntenloos.

Foto: REUTERS

In Shakhtar tegen Dinamo Zagreb was er meer te beleven. Evgen Konoplyanka opende al vroeg de score, Dani Olmo (25.) maakte gelijk. Vanop de stip bracht Mislav Orsic (60.) de Kroaten in de tweede helft op voorsprong, maar Dodo (75.) maakte een kwartier voor affluiten weer gelijk. Dinamo en Shakhtar tellen nu ieder vier punten, leider Manchester City heeft er zes, Atalanta nul.