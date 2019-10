In het Brusselse Zoniënwoud zijn twee mannen op heterdaad betrapt toen ze zeven gekapte bomen probeerden stelen van een Kinrooise houthandelaar. “Het straffe: één van die dieven werkte voor mij in onderaanneming”, zegt de Kinrooienaar

Boswachter Bart Swerts van Leefmilieu Brussel zag in de ochtend van 11 oktober twee mannen druk in de weer aan de rand het Zoniënwoud. Het duo was zeven gevelde bomen op een oplegger aan het laden: vier ...