Lummen -

Op Facebook is dinsdag commotie ontstaan omdat een vrouw naar verluidt aangerand zou zijn in een bos in Lummen. De politie LRH bevestigt dat ze een mogelijk geval van aanranding in Lummen onderzoekt, maar kan daar nog niet meer details over kwijt. “Op dit moment is er alleszins geen aanwijzing dat er een serieverkrachter zou rondlopen”, zegt woordvoerder Dorien Baens.