Het goede nieuws voor Johnson: het Brits parlement heeft eindelijk een Brexit-wet goedgekeurd. Het slechte nieuws: het parlement wil de wet niet in een spoedprocedure behandelen. Premier Boris Johnson ‘pauzeert’ het wetgevingsproces, maar voert zijn dreigement om vervroegde verkiezingen te organiseren (nog) niet uit.

