Bart Verhaeghe pleit voor BeNe Liga met achttien clubs, waarvan acht Belgische: “Het kan snel gaan”

Het succes van Bart Verhaeghe met ‘zijn’ Club Brugge blijft niet onopgemerkt in Europa. De voorzitter van blauw-zwart werd deze week zelfs geïnterviewd door de gerenommeerde Franse krant Le Monde. En daarin had Verhaeghe het nogmaals over de creatie van een BeNe Liga, waarvan hij een van de grote pleitbezorgers is.