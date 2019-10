Victor Campenaerts en Deceuninck-Quick Step vallen in de prijzen op UCI Gala

Victor Campenaerts en het Deceuninck-Quick Step van Patrick Lefevere zijn dinsdag in de prijzen gevallen op het UCI Gala in het Chinese Guilin. Er werden zeventien prijzen uitgedeeld voor de belangrijkste wielerprestaties van het afgelopen seizoen. Campenaerts kreeg een trofee voor zijn werelduurrecord, Deceuninck-Quick Step was de beste ploeg van het afgelopen seizoen.

Deceuninck-Quick Step kreeg zijn prijs op de vijfde editie van het gala simpelweg omdat het bovenaan eindigde in de UCI-ranking. De beste mannelijke wielrenner, ook al volgens de wereldranking, is Vuelta-winnaar Primoz Roglic. Bij de vrouwen ging de prijs naar Marianne Vos. Campenaerts had recht op een prijs voor zijn werelduurrecord van 55,089 km in het Mexicaanse Aguascalientes op 16 april. De Prijs van de Voorzitter ging naar de Amerikaan Greg Lemond, die 30 jaar geleden de dubbel Tour-WK realiseerde.

Op de olympische ranking eindigt België bij de mannen helemaal bovenaan, waardoor ons land vier renners naar de Spelen in Tokio mag sturen. De Belgische vrouwen zijn zesde en mogen drie rensters naar Tokio afvaardigen.

De laureaten:

Wereldkampioen op de weg (m): Mads Pedersen (Den)

Wereldkampioen op de weg (v): Annemiek van Vleuten (Ned)

Wereldkampioen tijdrijden (m): Rohan Dennis (Aus)

Wereldkampioen tijdrijgen (v): Chloé Dygert (VSt)

Wereldkampioen gemengde ploegenestafette: Nederland

UCI-ranking

Beste renner: Primoz Roglic (Sln)

Beste mannenploeg: Deceuninck - Quick-Step (Bel)

Beste renster: Marianne Vos (Ned)

Beste jonge renster: Lorena Wiebes (Ned)

Beste vrouwenploeg: Boels Dolmans Cycling Team (Ned)

Paracycling:

Beste renner handbike: Andrea Eskau (Dui)

Beste renner Tricycle: Jianxin Chen (Chi)

Beste renner Cycles: Ricardo Ten (Spa)

Beste renners Tandem: Emma Foy et Hannah Van Kampen (NZl)

Uurrecord:

Victor Campenaerts (Bel) - 55,089 km

Prijs van de Voorzitter:

Greg LeMond (VSt)

Prijs van de Fans:

Beefeaters in de 18e rit van de Tour de France