Demir wil bouwshift nog dit jaar beginnen uitvoeren

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog dit jaar uitvoeren. De Vlaamse regering vermijdt het woord betonstop in het regeerakkoord en heeft het nu over een bouwshift. Het is nog steeds de bedoeling geen open ruimte meer in te nemen tegen 2040 en ook de tussentijdse doelstelling zou behouden blijven. Dat zei Demir dinsdag in het parlement na een vraag van Mieke Schauvliege (Groen).