Eupen haalt zijn gram: Koch ontsnapt aan effectieve schorsing

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een speeldag voorwaardelijke schorsing en een boete van 500 euro opgelegd aan Eupen-verdediger Menno Koch, die vrijdag in actie mag komen voor de Oostkantonners.

Het Bondsparket had drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete gevraagd voor Kochs tackle richting de Oostendse aanvaller Sakala afgelopen zaterdag. Die leverde de Nederlander in de competitiewedstrijd bij KVO meteen rood op. Eupen weigerde het schikkingsvoorstel echter en haalde dinsdag zijn gram.

“Koch probeert de bal met zijn rechterbeen gestrekt te spelen. Zijn tackle is van grote intensiteit, maar Koch recupereert de bal. Het contact was niet van die aard om de speler te doen vallen, maar de fysieke integriteit van Sakala had in gevaar gebracht kunnen worden. Er ging evenwel geen intensiteit uit om zijn tegenstrever te blesseren en dus is een gematigde sanctie passend”, aldus de Geschillencommissie, die ook rekening hield met het gunstige disciplinair verleden van Koch.

Bekijk hier de beelden (2:34):

Tenzij het Bondsparket nog beroep aantekent, mag de Nederlander vrijdag in de thuismatch van Eupen tegen RSC Anderlecht gewoon spelen. Bij een volgende rode kaart dreigt de voorwaardelijke speeldag wel effectief te worden.