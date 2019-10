Donderdag vakbondsacties in zowat alle Belgische ziekenhuizen

Donderdag 24 oktober plannen de vakbonden over heel België acties in zowat alle ziekenhuizen. De vakbonden eisen dat de werkgevers hun afspraken nakomen die ze overeenkwamen voor het federaal sociaal akkoord van de gezondheidssector in 2017. “Na 2 jaar aan besprekingen is het genoeg geweest”, aldus ACV Puls.