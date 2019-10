Twee inbraken in 12 dagen bij voetbalkantine Grimbie '69

Maasmechelen -

Maandagavond rond 23 uur zijn onbekenden binnengedrongen in de voetbalkantine van Koninklijke Voetbalvereniging Grimbie '69 aan de Weg naar Zutendaal in Opgrimbie. Het gaat om de tweede inbraak in 12 dagen. De buit is deze keer de gloednieuwe tv en twee euro. Het bestuur heeft dinsdag extra alarmbeveiliging geïnstalleerd.