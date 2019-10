Ook Steffi Graf kijkt uit naar comeback van Kim Clijsters, al heeft ze wel haar bedenkingen over de slaagkansen

Voor het vierde jaar op rij is Steffi Graf ambassadrice van de WTA Elite Trophy (de B-Masters) in het Chinese Zhuhai. In die hoedanigheid sprak de Duitse tennislegende dinsdag met de pers en had ze het onder meer over de terugkeer van Kim Clijsters.

“Ik denk dat het leuk wordt om naar te kijken”, vertelde de 50-jarige Graf, goed voor 22 grandslamtitels. “Ik weet niet wat haar doel is. Maar als ze deze beslissing heeft genomen, is het omdat ze gelooft dat ze nog prestaties kan leveren. Ze heeft het vroeger al gedaan (bij haar comeback in 2009, red) en ze weet dus wat er nodig is.”

“Niet eenvoudig”

“Maar het is wel zo dat ze al heel wat jaren niet meer heeft gespeeld (sinds de US Open 2012, red) en ze heeft een familie en kinderen. Dat maakt de dingen er niet eenvoudiger op. Het wordt een grote uitdaging, maar het lijkt alsof ze er heel erg naar uitkijkt.”