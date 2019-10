TIPS. Glamoureus rond de ogen en jarig breigoed uit België

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Glamoureuze ogen



De Zweedse modeketen & Other Stories lanceert in aanloop naar de feestdagen twee nieuwe oogschaduwpaletten. Desert Nine bundelt negen nude kleuren, waarmee je een zachte smokey eye kunt creëren. Botanic Nine focust dan weer meer op aardse tinten, gaande van koperkleur tot mosgroen. In elk palet zitten zes matte tinten en drie tinten met glitters in verwerkt voor een feestelijke toets.

Verkrijgbaar in de winkels van de keten vanaf 14 november voor 29 euro per palet. www.stories.com

Frisheid met een masker

Verzorgingsmmerk Nivea heeft nieuwe tissuemaskers op de markt gebracht, die in tien minuten inspelen op de noden van je huid. Met de zogenoemde urban skin detox werk je de negatieve invloeden van buitenaf weg. In het gamma zit ook een anti-rimpelmasker met Q10 en Vitamine C, dat je huid een extra dosis energie, hydratatie en minder rimpels belooft.

Verkrijgbaar in de supermarkt. Prijzen variëren tussen 2,99 en 4,99 euro. www.nivea.com

Jarig breigoed

Het Belgische breigoedlabel Howlin’ bestaat tien jaar. Dat wordt gevierd met een capsulecollectie waarvoor twee iconen met zigzag print uit voorbije lijnen opnieuw worden uitgebracht. Het gaat om de ‘The Blue Magician’-cardigan en de ‘The Fountain of Youth’-sweater, vanaf begin november respectievelijk te koop voor 255 en 245 euro.

Verkrijgbaar bij onder meer Morrison in Antwerpen, www.morrison.be

Een ode aan de regen



Het New Yorkse parfummerk Le Labo brengt met ‘Baie 19’ een parfum uit dat een eerbetoon is aan regendruppels. Wat je kunt verwachten qua geur? De geur van regenwater op droge grond, net na een fikse regenbui, maar dan in een flesje.

Vanaf begin november verkrijgbaar in de Le Labo Antwerp store, Skins Cosmetics Gent en online via www.lelabofragrances.com.

Voor een flacon van 50 ml betaal je 155 euro.