KV Oostende bevestigt gesprekken met stad en schuldeisers over moeilijke financiële situatie: “We moeten ons niet stoerder voordoen dan we zijn”

Oostende - KV Oostende beleeft moeilijke tijden. Niet alleen sportief draait het na een 5 op 27 vierkant, ook financieel heeft de kustploeg het lastig. Voorzitter Frank Dierckens hoopt via onderhandelingen met de stad Oostende en de grootste schuldeisers (bij wie vooral ex-voorzitter Marc Coucke) zijn team wat meer ademruimte te geven.

Op de website van KVO schetst Dierckens dinsdag de situatie. “Toen ik in februari de club overnam, heb ik meteen een kapitaalsverhoging doorgevoerd om de licentie te behalen. Ik wist toen echter dat er in de toekomst nog flink zou moeten worden bezuinigd om de club zelfbedruipend te maken. Dat hebben we door enkele ingrepen intussen ook al gedaan, maar de hoogste kosten zijn wél gebleven, namelijk enkele dure spelerslonen en de huur van de tribune. Daarom knoop ik nu gesprekken aan met Stad Oostende en onze grootste schuldeisers om gezondere, economische afspraken te verkrijgen. Ik hoop dan ook uit de grond van mijn hart dat alle betrokken partijen het beste voor hebben met KVO en constructief willen meewerken aan oplossingen. Daarnaast heb ik er nooit een geheim van gemaakt dat nieuwe investeerders meer dan welkom zijn.”

“We moeten ons niet stoerder voordoen dan we zijn, in het hedendaagse profvoetbal is vers kapitaal altijd welgekomen”, vervolgt Dierckens. “We onderzoeken verscheidene pistes, maar we gaan ook niet zomaar met om het even wie in zee. De toekomst van de club is ten allen tijde primordiaal. Op het einde van dit seizoen lopen enkele dure contracten af en dan kunnen we pas écht met een propere lei van start gaan. Intussen werken we op alle vlak - sportief én financieel - hard verder om KVO de mooie toekomst te geven die het verdient.”

Tommelein: “Ik ga me als burgemeester niet moeien met geld”

Ook Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, bevestigt de gesprekken tussen stad en club. De burgemeester en schepenen stuurden een brief naar Coucke waarin ze vragen om rond de tafel te zitten over de kwestie.

“De financiële situatie van de club is niet rooskleurig maar ik ga me als burgemeester niet moeien met geld. Wat wel belangrijk is, is dat KVO blijft voortbestaan. Ik heb in mijn brief dus aangestuurd op gesprekken met alle partijen”, stelt Tommelein, die onder meer de hoge huur van 1,2 miljoen euro aanhaalt die KVO voor de tribune moet ophoesten aan ex-voorzitter Coucke. “Als de ploeg niet meer in het stadion kan spelen, treedt artikel 12 van de erfpacht in voege. Dat wil zeggen dat het stadion en de nieuwe tribune eigendom worden van de stad Oostende zonder vergoeding voor degene die de tribune heeft gebouwd. Het is dus in iedereens belang dat de financiële situatie van KVO haalbaar blijft.”

“Voor investeerders is de ploeg momenteel niet interessant. Dat moet veranderen. Ik vind het eigenaardig dat de prijs van de tribune verhoogd is van 800.000 naar 1,2 miljoen als Coucke vertrokken is. Daarom vraag ik hem om zijn verantwoordelijkheid te nemen en aan tafel te gaan zitten met de mensen van KVO. We zijn hem dankbaar dat hij de ploeg in eerste klasse heeft gebracht maar het moet haalbaar blijven voor zijn opvolgers. Ik hoop dat hij KVO niet ten onder laat gaan”, besluit Tommelein.