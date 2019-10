Hasselt organiseert jobbeurs voor kandidaten met migratieachtergrond

Hasselt -

De stad Hasselt heeft dinsdag de beurs ‘Ieders talent telt’ georganiseerd. De beurs kwam tot stand in samenwerking met opleidingsinstituut VIVO, het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit. Bedoeling is om mensen met een migratieachtergrond en organisaties uit de sociale sector, zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en sociale werkplaatsen, bij elkaar te brengen. Zo’n driehonderd kandidaten konden er op zoek gaan naar vacatures, stages, werkplekleren en vrijwilligerswerk.