Sint-Lambertuskoor Kiewit naar de Moezel

Hasselt - Het gemengd koor van Kiewit vertrok op zaterdag 19 oktober met een groep van 28 personen op 2-daagse uitstap naar Müden aan de Moezel.

De eerste dag stond een bezoek aan de burcht van Cochem op het programma. Zondag verzorgde het koor de eucharistieviering in de naburige gemeente Treis.De akoestiek in de kerk was geweldig. De gezangen en het orgelspel werden erg gesmaakt. De kerkgangers dankten met een welverdiend applaus. Terug in Müden mochten de koorleden genieten van een lekkere wijnproeverij. De tweedaagse werd afgesloten met een bezoek aan het stadje Cochem. Met een tevreden gevoel stapten de koorleden ‘s avonds op de bus terug richting Kiewit.Tekst : Rik Lemmens