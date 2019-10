Ex-team Nick Nuyens eist meer dan een miljoen euro schadevergoeding voor contractbreuk Wout van Aert

Sniper Cycling, het ex-team van Nick Nuyens, vraagt 1.100.000 euro schadevergoeding voor de contractbreuk van Wout van Aert. De renner gaf eind 2018 om “dringende reden” zijn ontslag bij de ploeg, maar het wielerteam van Nuyens ging daar niet mee akkoord. De arbeidsrechtbank in Mechelen moet nu oordelen wie het recht aan zijn kant heeft. Het vonnis volgt op 26 november.

Wout van Aert verbrak in 2018 zijn contract bij het toenmalige Veranda’s Willems-Crelan, de wielerploeg van Sniper Cycling van manager Nick Nuyens, om bij Jumbo-Visma te gaan rijden.

Nuyens moest voor 2019 op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor na het afhaken van Veranda’s Willems en vond uiteindelijk (na een moeizame zoektocht) een oplossing met de fusie met het Nederlandse Roompot. Van Aert had nog een contract tot het einde van 2019, maar zag die fusie niet zitten en op 17 september - net voor de start van het veldritseizoen - verbrak hij zijn contract omdat er “ontoelaatbare dingen” waren gebeurd, dixit zijn advocaat Walter Van Steenbrugge.

“Niels Albert werd gevraagd om valse verklaringen af te leggen”

“Niels Albert werd gevraagd om valse verklaringen af te leggen over Van Aert”, weidde Van Steenbrugge in zijn pleidooi voor het eerst uit over die ‘ontoelaatbare dingen’ die waren gebeurd. “Albert moest zeggen dat er niet meer met Van Aert viel samen te werken en in ruil daarvoor moest Albert zijn drie maanden opzeg niet uitdoen.”

Nog volgens Van Steenbrugge weigerde Albert op dat voorstel in te gaan maar was er zo een onoverkomelijke vertrouwensbreuk ontstaan.

“Alles in scène gezet”

Bij Sniper Cycling ontkennen ze dat voorval echter met klem. “Alles werd in scène gezet om een vertrek te kunnen forceren”, klinkt het. “Hij wilde gewoon naar Jumbo-Visma.”

De UCI liet hem finaal ook tekenen bij Jumbo-Visma, maar de zaak komt nu voor bij de Arbeidsrechtbank die een uitspraak zal doen of die hoogdringendheid van de contractbreuk rechtmatig was of niet. Naast een zware boete kan er ook nog een sportieve straf volgen door de UCI, afhankelijk van de uitspraak, die volgt op 26 november.

“Volledig scheef getrokken bedrag”

“Een volledig scheef getrokken bedrag”, reageerde Van Aert op de 1.100.000 euro schadevergoeding. “Ik zou het heel raar vinden als ik daarvoor veroordeeld zou worden, maar we moeten de uitspraak afwachten.”

“Het was me destijds allemaal niet om het geld te doen, mijn carrière stond altijd op de eerste plaats. Toen ik niet inging op hun contractvoorstel, kwam ik in een situatie terecht waarin ik niet terecht wou komen. Ik werd in een compleet nieuwe ploeg geplaatst, waarvoor ik nooit had gekozen. Ik zag dat totaal niet zitten maar er is nooit naar mij geluisterd. Hoe het allemaal gelopen is leidde tot een gigantische vertrouwensbreuk. Dus was er voor ons geen andere optie, erover praten en eventueel een minnelijke schikking was geen optie meer.”

Momenteel revalideert Van Aert nog van zijn zware val in de Tour de France. “Het is jammer dat zo’n dingen niet sneller kunnen worden beslecht. Maar dat is nu eenmaal de manier hoe de dingen lopen en het was echt de enige beslissing die ik toen kon nemen. Ik ben geen specialist in het rechtsysteem maar ik hoop dat op 26 november de zaak eindelijk kan worden afgesloten. We zullen dan wel zien.”