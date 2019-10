Fan lacht met voorhoofd van Rihanna, maar had dat beter niet gedaan

Via sociale media kritiek geven op iemands uiterlijk? Dat pikt Rihanna niet, zeker niet als het over het hare gaat. Toen iemand van haar volgers met haar voorhoofd lachte op Instagram diende ze die dan ook meteen van antwoord.

Rihanna gebruikt haar Instagrampagina dezer dagen vooral als uitstalraam voor de vele producten die ze verkoopt. Zo deelde ze onlangs een filmpje waarbij ze zichzelf inwrijft met de Diamond Bomb uit haar make-uplijn Fenty Beauty. Daarbij zie je ze in een bikini, met een zonnebril en het haar strak achterover gekamd.

En dat alles terwijl ze in een stralende zon staat en haar gezicht wat blinkt van het zweet. Een van haar volgers kon het dan ook niet laten om daar een opmerking over te maken. “Jouw voorhoofd glinstert helderder dan mijn toekomst”, schreef die. Maar ook Rihanna liet zich niet doen. “Dan is er nog altijd hoop voor jou”, reageerde ze met een sneer. Toch maar twee keer nadenken in het vervolg...