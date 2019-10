ROYALS. Spaans prinsesje maakt indruk met speech en Harry en Meghan trekken binnenkort naar de VS

De royals hebben er weer een drukke week opzitten. Zo zakten heel wat onder hen af naar Japan voor de kroning van de nieuwe keizer. Ondertussen maken prins Harry en Meghan Markle vakantieplannen en maakte het Spaanse prinsesje Leonor indruk met een bewogen toespraak, en dat op 13-jarige leeftijd. Alle nieuwtjes uit adellijke kringen op een rij.

Koning Filip en koningin Mathilde zijn deze week naar Japan getrokken om er de kroning van de 126ste keizer in Kyoto mee te maken. Voor ze vertrokken, poseerden de twee nog in hun ceremoniële kleding voor de lens van de hoffotograaf. Bij de plechtigheid waren zo’n 2.000 hoge gasten uit bijna 190 landen uitgenodigd. Onder hen dus ons koningspaar voor ons land. Voor Nederland gingen koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Groot-Brittannië stuurde dan weer prins Charles. UIteraard was ons vorstenpaar vrijdag paraat om de achttiende verjaardag van prinses Elisabeth te vieren, die op haar grote dag een witte manteljurk van Natan droeg.

Het Spaanse prinsesje Leonor maakte indruk tijdens de Asturias Awards, die naar de prinses van Asturia werden genoemd. Het 13-jarige meisje verblufte er haar papa koning Felipe en mama koningin Letizia met een uitgebreide speech. In haar toespraak bedankt ze ook haar oma koningin Sophia. Leonor is de eerste in lijn om haar papa later op te volgen. Het koningspaar heeft met Sofia ook nog een tweede dochter van twaalf.

Vídeo completo de las palabras de la Princesa de Asturias durante la ceremonia de los #PremiosPrincesadeAsturias 2019. pic.twitter.com/PVn5ztbM7W — Fundación Princesa (@fpa) October 18, 2019

Prins William verklapte dan weer hoe verschillend zijn kinderen waren na hun geboorte. Vooral prins George zou een moeilijke slaper geweest zijn. Dat vertelde hij in een gesprek met Tourwinnaar Geraint Thomas. Die was achteraf onder de indruk van de conversatie die ze hadden. Zo vroeg de prins hem of hij nog aan veel slaap toekwam nu de wielrenner een drie weken oude zoon heeft. "Hij vroeg me hoe de slapeloze nachten waren en vertelde dat het telkens een tijdje duurde vooraleer George in slaap viel toen hij een baby was. Het was een eer om hem te spreken en een surreële ervaring." Prinses Charlotte en prins Louis blijken dus veel vastere slapers te zijn dan hun oudere broer.

De klanten van de supermarkt Sainsbury in Hardwick keken donderdag raar op. Niemand minder dan Kate Middleton liep er met haar twee oudste kinderen, prins George en prinses Charlotte, tussen de rayons. De hertogin van Cambridge was op zoek naar halloweenoutfits voor haar zoon en dochter. Het drietal was in het bijzijn van een bodyguard, die mensen vriendelijk verzocht geen foto's te maken. Sommigen onder hen deden dat echter wél.

Prinses Charlene van Monaco is terug van weggeweest op sociale media. Op haar Instagrampagina deelde ze deze week voor het eerst sinds maart opnieuw een foto. Als ze foto's deelt, zijn daar meestal haar twee kinderen Gabriella en Jacques die ondertussen al vier jaar oud zijn. Ook haar laatste post verwijst naar de tweeling. Het gaat namelijk om een foto van hun boekentasjes. "Druk bezig in school", schrijft ze erbij.

Prins Harry en Meghan Markle nemen binnenkort zes weken vakantie voor de feestdagen. Samen met baby Archie trekken ze op 28 november eerst naar Los Angeles in de Verenigde Staten om er bij haar mama Doria Thanksgiving te vieren. “De hertog en hertogin hebben tot half november allemaal afspraken gepland, maar daarna maken ze tijd vrij voor de familie”, zegt een bron in The Sunday Times. Na hun bezoek aan de VS gaat het eind december weer richting het VK, want het gezinnetje wordt geacht Kerstmis te vieren bij de Queen in haar buitenverblijf in Sandringham in Norfolk.

Snedig nieuws komt er deze week van Meghan haar halfzus Samantha. Zij maakt een beetje poeha in de Amerikaanse pers, naar aanleiding van de documentaire waarin de hertogin van Sussex haar tranen moet verbijten omdat het moederschap haar best zwaar valt. Samantha vindt dat ze niet moet "klagen". De reden volgens haar is simpel. "Ze wordt beschermd door peperdure veiligheidsagenten, reist in privéjets en is stinkend rijk."



En misschien was het je al opgevallen: Markle droeg deze week dezelfde rok als de Spaanse koningin Letizia, zij het op twee verschillende evenementen. Respectievelijk The Queen's Commonwealth Trust And One Young World Roundtable en een bezoek aan Zuid-Korea. De twee royals combineerden de kokerrok met rode pumps, maar Markle ging voor een blouse in een andere tint rood. Haar koninklijke collega koos voor wit.