Zeven kandidaten hopen Wouter Beke op te volgen als CD&V-voorzitter. Ook Raf Terwingen, burgemeester van Maasmechelen, doet een gooi naar het voorzitterschap. “26 mei was een historisch dieptepunt voor onze partij. En die nederlaag moeten we gebruiken om onze partij weer terug op te bouwen, dat wil ik doen”, vertelt Terwingen. In de studio van TVL kwam hij zijn visie uiteen zetten.